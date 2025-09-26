Linie 27 startet: Neue Bim verbindet Donaustadt & Floridsdorf

Die Linie 27 geht am 6. Oktober in Betrieb: Die neue Straßenbahn verbindet Floridsdorf und Donaustadt, bringt sechs neue Haltestellen und schafft Umsteigemöglichkeiten zu drei U-Bahnen und zur S-Bahn.

Auf einer Strecke von 13,5 Kilometern – darunter 2,4 Kilometer Neubaustrecke – verbindet der neue 27er die Haltestellen Strebersdorf und Aspern Nord.

Am 6. Oktober 2025 ist es so weit: Die neue Straßenbahnlinie 27 nimmt offiziell den Betrieb auf und sorgt für eine deutliche Verstärkung des Öffi-Angebots in den Bezirken Donaustadt und Floridsdorf. Auf einer Strecke von 13,5 Kilometern – darunter 2,4 Kilometer Neubaustrecke – verbindet der neue 27er die Haltestellen Strebersdorf und Aspern Nord.

Mehr Umstiegsmöglichkeiten, neue Haltestellen

Besonderes Augenmerk liegt auf den zahlreichen Umsteigemöglichkeiten: Die Linie 27 bindet Fahrgäste direkt an die U6, U1 und U2 sowie an S-Bahn- und Buslinien an. Insgesamt gibt es 28 Haltestellen, sechs davon sind neu, darunter Berresgasse, Scheedgasse und Aspern Nord. Planungsstadträtin Ulli Sima betonte bei der Premierenfahrt: „Mit dem 27er bringen wir heuer bereits die zweite neue Linie auf Schiene. Die Strecke ist nicht nur leistungsstark, sondern auch klimafit gestaltet.“

Grünes Gleis und 300 neue Bäume Entlang der Hirschstettner Hauptallee entstand ein dreispuriger Grün-Boulevard, auf dem sich Bim, Radfahrer:innen und Fußgänger:innen den Raum teilen – Autoverkehr bleibt außen vor. Besonderes Highlight: 800 Meter Grüngleis

1,8 km Radweg bis in die Seestadt

300 neu gepflanzte Bäume So sollen laut Stadt Wien jährlich bis zu 1.600 Tonnen CO₂ eingespart werden.

Taktung und Kapazität

Der neue 27er fährt an Schultagen in der Morgenspitze alle 6,5 Minuten, am Nachmittag alle 7,5 Minuten. Gemeinsam mit der Linie 26 entsteht ein enger Takt von nur 3,5 Minuten auf stark frequentierten Abschnitten.

Laut Wiener Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl soll die Linie künftig rund 20.000 Fahrgäste täglich umweltfreundlich ans Ziel bringen.

Beeindruckende Technik: Neue Brücke bei Aspern Nord

Ein technisches Highlight des Projekts ist das 120 Meter lange Brückentragwerk bei Aspern Nord, über das die Straßenbahn direkt über die U2 und die S-Bahn fährt. Von dort ist ein direkter Umstieg auf mehrere Öffi-Linien möglich – bequem und barrierefrei.

Bezirksvorsteher erfreut über Stadtentwicklungsimpuls Ernst Nevrivy (Donaustadt): „Diese Verbindung hebt die Lebensqualität und bringt top Öffi-Anbindung für neue Stadtteile wie Berresgasse und Heidjöchl.“ Georg Papai (Floridsdorf): „Ein wichtiger Schritt zur Stärkung der Prager Straße und zur Erschließung des Donaufelds.“