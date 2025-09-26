Kindergarten im sophie7-Areal: Eröffnung in Neubau 2026 fix

Im Stadtentwicklungsgebiet "sophie7" entsteht ein neuer Kindergarten mit sieben Gruppen. Die Eröffnung ist für Frühjahr 2026 geplant. Eltern können ihre Kinder ab sofort für den Standort in Wien-Neubau anmelden.

Im Herzen von Wien-Neubau wächst derzeit ein neues Stadtquartier: Das Projekt „sophie7“, auf dem Gelände des ehemaligen Sophienspitals, zählt zu den größten innerstädtischen Bauvorhaben innerhalb des Gürtels. Neben Wohnungen und sozialer Infrastruktur wird dort auch ein sieben-gruppiger Kindergarten errichtet – mit geplanter Eröffnung im Frühjahr 2026. Bereits jetzt sind Anmeldungen für den neuen Standort möglich, teilte die Stadt Wien 5 Minuten mit.

Emmerling: „Bildung beginnt im Kindergarten“

Beim Lokalaugenschein betonte Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (NEOS) die Bedeutung früher Bildungseinrichtungen: „Im Kindergarten erhalten Kinder das Rüstzeug für ihre Bildungslaufbahn und das Zusammenleben in der Gesellschaft.“ Besonders freue sie sich, dass im neuen Stadtquartier gleich von Beginn an ein hochwertiger Bildungsstandort mitgeplant wurde.

Wichtiger Baustein für Familien im 7. Bezirk

Auch Bezirksvorsteher Markus Reiter (Grüne) unterstrich die Bedeutung des Projekts für die Neubauer Bevölkerung: „Der neue Kindergarten ist ein wichtiger Baustein für ein vielfältiges Angebot für Familien im Bezirk.“ Er dankte zudem der Wohnbauvereinigung GPA (WBV-GPA), die das Gesamtprojekt entwickelt.

Stadtquartier „sophie7“ kurz vor Fertigstellung

Das neue Stadtentwicklungsgebiet „sophie7“ soll bis zur Eröffnung des Kindergartens weitgehend fertiggestellt sein. Das Projekt umfasst Wohnungen, soziale Infrastruktur, Bildungsangebote und Freiflächen und soll urbane Lebensqualität im dicht besiedelten Bezirk verbessern. Der neue Kindergarten wird vollständig städtisch betrieben und ist Teil der Strategie Wiens, das Angebot an leistbarer, wohnortnaher Kinderbetreuung weiter auszubauen.