Vienna Night Run: 22.000 Läufer sorgten für Mega-Stau in der City

Während 22.000 Sportbegeisterte beim Night Run durch Wiens Zentrum liefen, herrschte rund um die Ringstraße am Donnerstagabend Stillstand.

Die 22.000 Läufer machten die Wiener Ringstraße zur größten Laufbühne Europas – und sorgten für einen neuen Teilnehmerrekord.

Am Donnerstagabend wurde die Wiener Innenstadt zur Laufstrecke und zum Nadelöhr zugleich: Der 19. Erste Bank Vienna Night Run zog nicht nur 22.000 Teilnehmer an, sondern auch eine Welle an Verkehrsproblemen. Während die Ringstraße zur Bühne für sportlichen Einsatz, Klimaschutz und Gemeinschaft wurde, standen auf den umliegenden Straßen viele Autofahrer genervt im Stau.

Größte Laufbühne Europas

Unter dem Motto „We run the night" setzte das Event erneut ein starkes Zeichen für Bewegung, Zusammenhalt und Nachhaltigkeit. Vom Burgring bis zum Opernring liefen Teilnehmer auf fünf Kilometern durch die beleuchtete Wiener Innenstadt – begleitet von Musik, Lichteffekten und begeisterten Zuschauer.

Sportliches Spektakel trifft auf Verkehrschaos

Zwischen 19 und 22.30 Uhr ging auf vielen Straßen rund um den Ring nichts mehr. Besonders rund um die Albertina staute sich der Verkehr massiv – begleitet von Hupkonzerten und genervten Gesichtern. Die Ringstraße selbst sowie der Franz-Josefs-Kai waren für den Lauf großflächig gesperrt, was zu erheblichen Einschränkungen führte. Auch der öffentliche Verkehr war betroffen: Straßenbahnlinien mussten kurzgeführt, Schleusen für Fußgänger eingerichtet und Busse umgeleitet werden. Zwar waren die Maßnahmen angekündigt, doch viele unterschätzten offenbar die tatsächlichen Auswirkungen auf den Stadtverkehr.

Fünf Kilometer für den guten Zweck

Gestartet wurde der Night Run beim Naturhistorischen Museum, von dort führte die Strecke über das Parlament, das Burgtheater, entlang der Universität zum Schottenring, dann zum Donaukanal, über den Stubenring und durch den Stadtpark. Das Ziel lag schließlich beim Goethe-Denkmal auf dem Opernring. Die fünf Kilometer lange Strecke verwandelte die Innenstadt für mehrere Stunden in eine Laufarena.

Rekordbeteiligung trotz Regen

Trotz des durchwachsenen Herbstwetters ließen sich 22.000 Laufbegeisterte nicht vom Start abhalten – ein neuer Teilnehmerrekord. Mit dabei war auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, die sich unter die Zuschauer mischte. Im Vordergrund stand wie immer nicht der sportliche Wettkampf, sondern das gemeinsame Erlebnis und der Einsatz für den guten Zweck.

©Menitz Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (mi) war auch vor Ort.

Klimaschutz-Initiative läuft mit

Wie schon im Vorjahr wurde der Night Run auch 2025 als klimaneutrale Veranstaltung abgehalten. Pro Anmeldung wird über die Initiative „Blue Life“ ein Mangrovenbaum in Myanmar gepflanzt – heuer sollen damit sogar mehr Emissionen gebunden als verursacht worden sein.

Verkehr normalisiert sich erst spät

Erst nach Ende der Veranstaltung, als die letzten Läufer die Ziellinie überquerten und die Sperren aufgehoben wurden, entspannte sich die Verkehrslage langsam. Die MA 48 und zahlreiche Helfer sorgten dafür, dass der Ring bereits in der Nacht wieder in gewohnter Ordnung glänzte.

Große Emotionen, schnelle Beine

Trotz des Fokus auf das Gemeinschaftserlebnis wurden auch sportliche Höchstleistungen gefeiert. Der Sieger der Herren ist Davide Zanetti (14.29,4 Min.) Die Siegerin der Damen heißt Julia Mayer (15.44,7 Min.), Marathon-Rekordhalterin und WM-Teilnehmerin.

Highlights

Musikalisch begleitet von DJane Mel Merio, Trommlergruppen und einem stimmungsvollen After-Run-Event am Heldenplatz mit Foodtrucks und Live-Musik, wurde der Abend zu einem echten Highlight im Wiener Eventkalender.

Nachhaltig laufen – Bäume pflanzen

Seit 2023 ist der Night Run auch ein Klimaschutzlauf: Für jede Anmeldung wird durch die Initiative blue life ein Mangrovenbaum in Myanmar gepflanzt. Wer auf das Funktionsshirt verzichtete, sorgte sogar für einen zweiten Baum. So wurde 2025 erstmals mehr CO₂ gebunden als verursacht.

Sicherheit & Technik: Großeinsatz im Hintergrund

Über 200 Streckenposten, dutzende Sanitäter, hunderte Freiwillige und die MA 48 sorgten dafür, dass der Lauf reibungslos ablief – und die Ringstraße nur eine Stunde nach dem Event wieder blitzte.

Sparen durch Bewegung

Mit der „Move & Save“-Funktion in der George-App wurde Laufen auch zum finanziellen Gewinn: Wer seine Aktivitätsringe über Apple Watch oder iPhone schloss, aktivierte automatisch einen Sparauftrag für die eigene Zukunft.

