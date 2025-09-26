Herzstillstand beim Night Run: Läufer (53) kämpfte um sein Leben

Beim Erste Bank Night Run 2025 kam es zu einem dramatischen Zwischenfall: Ein 53-jähriger Läufer erlitt einen Herzkreislauf-Stillstand. Der Samariterbund reagierte sofort – mit Erfolg.

Gegen 21 Uhr erlitt ein 53-jähriger Teilnehmer während des Laufens einen Herzstillstand. Die Berufsrettung konnte den Läufer reanimieren.

Dramatische Szenen während des Laufes: Ein medizinischer Notfall überschattete am Donnerstagabend den Erste Bank Night Run 2025 in Wien: Gegen 21 Uhr erlitt ein 53-jähriger Teilnehmer während des Laufens einen Herzstillstand. 5 Minuten hat mit der Berufsrettung gesprochen.

Sofortige Hilfe durch den Samariterbund

Glück im Unglück: Der Samariterbund war vor Ort und konnte rasch eingreifen. Die Einsatzkräfte begannen sofort mit der Reanimation des Mannes – und waren erfolgreich.

Läufer ins Spital gebracht

Nach der erfolgreichen Wiederbelebung wurde der 53-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Informationen zu seinem aktuellen Gesundheitszustand liegen derzeit nicht vor.

Berufsrettung bestätigt den Vorfall

Die Wiener Berufsrettung bestätigte den medizinischen Notfall auf Anfrage von 5 Minuten. Die Reanimation begann kurz nach 21 Uhr. Dank des schnellen Einsatzes konnte Schlimmeres verhindert werden. Zum momentanen Gesundheitszustand gibt es bis dato keine weiteren Informationen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.09.2025 um 09:29 Uhr aktualisiert