/ ©fotolia.com
Symbolfoto von 5min.at: Dieb bricht über das Fenster in ein Auto ein.
Der Mann war bereits in drei Fahrzeuge eingebrochen und hatte eine Transportbox aufgebrochen.
17. Bezirk/ Wien
26/09/2025
Brisante Funde

Auto-Einbrecher von Zeugen auf frischer Tat ertappt und festgehalten

In der Nacht auf Freitag (25. September) kam es in der Haslingergasse zu einem Auto-Einbruch. Zwei Zeugen bemerkten einen Mann, der an mehreren Autos hantierte und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

von Leema Mohsenzada-Slaje
Die Beamten der Polizeiinspektion Rötzergasse fanden vor Ort (Haslingergasse, 17.Bezirk) einen 33-Jährigen, der bereits von Zeugen fixiert war. Nach Angaben der Zeugen war er in mindestens ein Fahrzeug eingestiegen und hatte eine Transportbox aufgebrochen. Darin befanden sich Werkzeug und ein Starterkabel, die er entnehmen wollte. An einer Seitenscheibe stellten die Polizisten eindeutige Beschädigungen fest.

Schlagring, Messer und Pfefferspray sichergestellt

Bei der anschließenden Durchsuchung des Verdächtigen wurden weitere brisante Funde gemacht: Die Polizisten stellten einen Schlagring, ein Messer, ein Pfefferspray sowie mehrere gefälschte Ausweise sicher. Der Mann wurde festgenommen und befindet sich nun in polizeilichem Gewahrsam.

