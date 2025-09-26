Psychodrama im Hotel: Barfüßiger Randalierer verletzt Polizist schwer

Ein 35-jähriger Mann sorgte am Donnerstagabend in einem Hotel in Wien-Rudolfsheim für Aufregung. Er randalierte barfuß, attackierte Polizisten – ein Beamter wurde verletzt und musste ins Spital.

Beamte der Polizeiinspektion Tannengasse nahmen den 35-jährigen türkischen Staatsangehörigen, der sich laut Polizeiangaben in einem psychischen Ausnahmezustand befand, an Ort und Stelle fest.

Am Donnerstagabend (25. September 2025) gegen 19.45 Uhr wurde die Wiener Polizei zu einem Hotel in Rudolfsheim-Fünfhaus gerufen. Eine Angestellte alarmierte den Notruf, weil ein Mann schreiend und barfuß durch die Gänge lief und randalierte.

Polizei trifft auf psychisch belasteten Mann

Beamte der Polizeiinspektion Tannengasse trafen wenig später auf einen 35-jährigen türkischen Staatsangehörigen, der sich laut Polizeiangaben in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Sie versuchten, den Mann zu beruhigen – ohne Erfolg.

Flucht über Fahrbahn – Polizist verletzt

Der Mann flüchtete aus dem Hotel und überquerte dabei eine stark befahrene Straße. Die Beamten holten ihn ein, doch der 35-Jährige wurde plötzlich gewalttätig: Er schlug einem Polizisten ins Gesicht und verletzte ihn dabei schwer.

Beamter im Spital – Angreifer eingewiesen

Der verletzte Polizist musste zur weiteren Behandlung in ein Spital gebracht werden. Auch der aggressive Mann wurde schließlich mit Unterstützung des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen zum Vorfall laufen. Ob und welche strafrechtlichen Konsequenzen folgen, wird nun geprüft. Die Wiener Polizei äußerte sich bislang nicht näher zum Gesundheitszustand des Mannes oder des verletzten Beamten.