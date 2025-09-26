Identitätskontrolle eskaliert: Mann würgt Polizist in Innenstadt

Donnerstagfrüh geriet ein 30-jähriger Mann in der Kärntnertorpassage außer Kontrolle: Er verweigerte die Ausweiskontrolle, schlug und würgte Polizisten – und wurde schließlich festgenommen.

Beamte der Polizeiinspektion Kärntnertorpassage entdeckten einen Mann, der vor einem U-Bahnabgang im 1. Bezirk lag.

Beamte der Polizeiinspektion Kärntnertorpassage entdeckten einen Mann, der vor einem U-Bahnabgang im 1. Bezirk lag.

Am Donnerstagmorgen (25. September 2025, ca. 7 Uhr) entdeckten Beamte der Polizeiinspektion Kärntnertorpassage einen Mann, der vor einem U-Bahnabgang im 1. Bezirk lag. Zunächst bestand der Verdacht auf einen medizinischen Notfall – doch der bestätigte sich nicht.

Mann verweigerte jede Auskunft

Nach dem Ausschluss gesundheitlicher Probleme wollten die Beamten die Identität des Mannes feststellen. Doch der weigerte sich zu kommunizieren – kein Ausweis, kein Wort.

Die Situation eskalierte

Als die Polizisten den Mann zur weiteren Abklärung auf die Inspektion mitnehmen wollten, eskalierte die Situation: Der Unbekannte schlug einem Beamten ins Gesicht und würgte einen weiteren. Die Lage wurde binnen Sekunden brenzlig.

Festnahme nach Widerstand

Erst mit gezieltem Körpereinsatz konnten die Einsatzkräfte den Angreifer unter Kontrolle bringen und festnehmen. Wie sich später herausstellte, handelt es sich um einen 30-jährigen österreichischen Staatsbürger.

Justiz ordnet Einlieferung an

Nach seiner Vernehmung wurde der Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und Körperverletzung ermittelt.