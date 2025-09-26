Skip to content
DECENTRAL: Café Central hat stilvolles Pop-up eröffnet
Das Pop-up „DECENTRAL“ im Palais Harrach hat eröffnet.
Wien / 1. Bezirk
26/09/2025
Gastro-Juwel

Wiener Kaffeehauskultur trifft Aperitivo-Style: Mit Patisserie, Signature-Drinks und Star-Gästen eröffnete das Pop-up „DECENTRAL“ im Palais Harrach – als kreative Schwester des legendären Café Central.

von Andrea Lautmann
2 Minuten Lesezeit(269 Wörter)

Jetzt ist im Palais Harrach ein neues Kapitel Wiener Kaffeehauskultur aufgeschlagen worden: DECENTRAL, das innovative Pop-up des traditionsreichen Café Central, feierte glanzvolle Premiere. 5 Minuten war bei der Eröffnung dabei. Während das Stammhaus in der Herrengasse ab Frühjahr 2026 renoviert wird, fungiert das DECENTRAL als Ersatz . Die Wiedereröffnung des Café Central ist für Herbst 2026 geplant. 5 Minuten hat darüber berichtet.

Eröffnung mit Prominenz und Patisserie

Das Opening wurde zum Society-Event: Gäste wie Birgit Wallner (VERKEHRSBUERO), Maik Gruba (Eurotours), Jacqueline Pfeiffer (3-Haubenköchin) und viele weitere folgten der Einladung von Palais Events-Geschäftsführer Kay Fröhlich. Für den musikalischen Rahmen sorgte DJ und Künstler Martin Markeli.

©Leissure
©Leissure
Wiener Klassiker wurden gekostet.
©Leissure
©Leissure
Kay Fröhlich und Bäcker-Ikone Kurt Mann.
©Leissure
©Leissure
Jacqueline Pfeiffer und DDSG-Chef Wolfgang Fischer.
©Leadersnet / G. Langegger
©Leadersnet / G. Langegger
Kulinarik-Expertin Lisi Brandlmaier und 5 Minuten Redakteurin Andrea Lautmann.
©Leissure
©Leissure
Außenansicht des Decentral.
Sehr freundliches Personal.
Sehr freundliches Personal.

Genuss trifft Atmosphäre

Serviert wurden feinste Kreationen aus der Café Central-Patisserie, spritzige Drinks und aromatische Kaffeespezialitäten. Ob auf der Terrasse an der Freyung oder im modernen Innenraum – das DECENTRAL lädt zum Verweilen ein.

Geheimtipp: Die „Bar Non Lieu“

Ein besonderes Highlight ist die „Bar Non Lieu“ – ein exklusiver Rückzugsort für nur zwei Gäste, inspiriert von Adolf Loos’ American Bar. Intim, stilvoll und perfekt für besondere Momente.

Signature-Köstlichkeiten & kreative Drinks

Auf der Karte stehen Spezialitäten wie das „Amandine Mandelcroissant“, die „Chic Schokotarte“ sowie belegte Focaccias. Klassische Kaffees treffen auf moderne Flavoured Coffees – ideal für Frühstück, Business-Lunch oder Aperitivo.

Ein Blick in die Zukunft des Café Central

Während das Stammhaus in der Herrengasse ab Frühjahr 2026 renoviert wird, bleibt das DECENTRAL als kreatives Zwischenspiel erhalten. Die Wiedereröffnung des Café Central ist für Herbst 2026 geplant.

Öffnungszeiten und Adresse

DECENTRAL
Palais Harrach, Freyung 3, 1010 Wien
Di–Sa: 07.30–21.30 Uhr
Ruhetage: So& Mo

