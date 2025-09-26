Prozess um Sexualdelikte an Zwölfjähriger fortgesetzt

Am Freitag ist am Wiener Landesgericht der Prozess gegen zehn Angeklagte im Alter zwischen 16 und 21 Jahren fortgesetzt worden, denen geschlechtliche Handlungen mit einer damals Zwölfjährigen vorgeworfen werden.

Die Vorfälle trugen sich laut Anklage zwischen März und Juni 2023 in Favoriten zu, sämtliche Beschuldigte bekennen sich zu den Vorwürfen der geschlechtlichen Nötigung und der Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung nicht schuldig. 5 Minuten hat darüber berichtet.

Video als Beweis abgespielt

Der zweite Verhandlungstag begann mit der Einvernahme von Zeugen. Die Öffentlichkeit wurde dabei wiederum aus Opferschutzgründen sowie auf Basis von Bestimmungen im Jugendgerichtsgesetz (JGG) ausgeschlossen. Das war bereits bei der Einvernahme der Angeklagten geschehen. Auch das Video mit der Aussage der Betroffenen, die im Ermittlungsverfahren kontradiktorisch befragt worden war und der damit ein Auftritt als Zeugin bei Gericht erspart blieb, wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgespielt und erörtert.

Urteile für Freitag erwartet

Aufgrund medialen Fehlverhaltens – Fotografen und Kameraleute hatten sich am ersten Verhandlungstag über das Fotografier- und Filmverbot im Saal hinweggesetzt und bei geöffneter Tür in den Saal hineingeblitzt bzw. -gefilmt – durften am Freitag Personen das Landesgericht nicht betreten, die einen Fotoapparat bzw. eine Kamera mit sich führten. Die Urteile werden für Freitag erwartet.

Angeklagte waren teilweise selbst erst 14

Den Angeklagten – mit einer Ausnahme Jugendliche, die im Tatzeitraum teilweise selbst erst 14 waren – wird vorgeworfen, mit dem Mädchen gegen dessen erklärten Willen sexuelle Handlungen vorgenommen zu haben. Das verfahrensgegenständliche Geschehen trug sich in einem Hotelzimmer, in Stiegenhäusern, einem Hobbyraum und zumindest in drei Fällen in der Wohnung eines Angeklagten zu. Bei zwei Angeklagten geht es um den Vorwurf der geschlechtlichen Nötigung, der Rest hat sich wegen Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung zu verantworten.

Schwerer sexueller Missbrauch von Unmündigen nicht angeklagt

Der ursprünglich im Raum stehende Vorwurf des schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen ist vom Tisch, wie die Staatsanwältin eingangs der Verhandlung betont hatte: „Das Ermittlungsverfahren hat nicht mit der erforderlichen Sicherheit ergeben, dass den Angeklagten bewusst war, dass das Opfer erst zwölf Jahre alt war.“ Ihnen wurde daher zugebilligt, dass sie mit der Betroffenen im Glauben, diese wäre bereits 14, intim wurden.

Es drohen bis zu zweieinhalb Jahre Haft

Im Fall von Schuldsprüchen drohen den beiden Angeklagten, denen geschlechtliche Nötigung angekreidet wird, unter Anwendung des JGG bis zu zweieinhalb Jahre Haft. Die übrigen Beschuldigten müssten bei einer anklagekonformen Verurteilung jeweils mit bis zu einem Jahr Haft rechnen. (APA /RED)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.09.2025 um 11:28 Uhr aktualisiert