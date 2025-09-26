Melange so beliebt wie das Schnitzel: Gratis Goodie-Bags in City

Zum Internationalen Tag des Kaffees steht heuer die Wiener Melange im Fokus. Mit Frühstücks-Goodie-Bags, Kaffeehaus-Romantik und einer eindrucksvollen Studie zeigen Wiens Cafétiers, wie lebendig die Tradition ist.

Ein Drittel der Wiener mindestens einmal pro Woche im Kaffeehaus – so wie Wolfgang Binder (Vorstand des Klubs der Wiener Kaffeesieder) und Thomas Peschta (Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Wien) auch.

Am 1. Oktober 2025, dem Internationalen Tag des Kaffees, wird heuer eine Wiener Kaffeehaus-Ikone besonders gefeiert: die Wiener Melange. Über 40 Kaffeespezialitäten kann man in Wiens Kaffeehäusern bestellen – doch keine ist so berühmt wie sie.

Goodie-Bags für Kaffeeliebhaber

Zum Aktionstag verteilen Wiener Cafétiers Frühstücks-Goodie-Bags mit Kipferl, Mineralwasser und kleinen Überraschungen – unter anderem beim Stephansdom, am Schwedenplatz und vor der Oper. Eine Einladung an alle, den Tag mit Kaffee zu beginnen – ganz wie es die Wiener Tradition verlangt.

„Melange ist so bekannt wie das Wiener Schnitzel“

„Die Wiener Melange ist für die Gastronomie genauso wichtig wie das Schnitzel für die Küche“, sagt Thomas Peschta, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer Wien. Serviert wird sie klassisch: Ein verlängerter Mokka mit warmer Milch und Milchschaumhaube in einer großen Schale. Erstmals erwähnt wurde die Melange übrigens schon 1803 in der Wiener Zeitung – als „Melange à la Viennoise“.

Kaffeehäuser als zweites Wohnzimmer

Laut einer Studie der KMU Forschung besuchen über eine halbe Million Wiener mindestens einmal pro Woche ein Kaffeehaus. Weitere 25 Prozent tun dies mehrmals im Monat. „Das Kaffeehaus ist noch immer das zweite Wohnzimmer Wiens“, so Wolfgang Binder, Sprecher der Wiener Kaffeehäuser.

330 Jahre Wiener Kaffeekultur

Die Geschichte des Kaffees in Wien beginnt im Jahr 1683 nach der Türkenbelagerung. Die zurückgelassenen Bohnen führten bald zur Eröffnung des ersten Kaffeehauses.

Heute zählt Wien rund 1.900 Kaffee-Standorte, darunter:

870 klassische Kaffeehäuser

580 Kaffee-Restaurants

345 Espressi/Stehcafés

160 Kaffee-Konditoreien

Ob zum Frühstück, nach dem Essen oder einfach zwischendurch – für viele Wienerinnen und Wiener ist Kaffee tägliches Ritual und soziales Erlebnis zugleich. Und die Wiener Melange? Die bleibt ein zeitloser Klassiker – mit Sahnehäubchen. Internationaler Tag des Kaffees

Goodie-Bag-Verteilung findet am Stephansdom, Oper und am Schwedenplatz statt. Am Vormittag, des 1. Oktober 2025 (Mittwoch), solange der Vorrat reicht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.09.2025 um 12:10 Uhr aktualisiert