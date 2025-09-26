Schlechtwetter-Geheimtipp für Groß und Klein: IKONO auf der Mahü

Regen, Wind und grauer Himmel statt Sonne und blauer Himmel – der heurige Herbst zeigt sich von seiner wechselhaften Seite. Doch Wien bietet kreative Alternativen.

Schlechtwetter-Geheimtipp etabliert: IKONO, ein interaktiver Erlebnisraum voller Kunst, Farbe, Illusion und Staunen auf Österreichs größter Einkaufsmeile der Mariahilfer Straße (Mahü).

Kreatives Abenteuer für alle Sinne

Bei IKONO geht es nicht ums passive Anschauen, sondern ums Mitmachen, Erleben und Staunen. Die Besucher erwarten Spiegelwelten, Farbträume und multisensorische Räume, die zum kreativen Ausprobieren einladen.

Mehr als nur ein Museum

„Es ist kein klassisches Museum, sondern ein Ort für Perspektivwechsel“, so ein Ikono-Mitarbeiter zu 5 Minuten. Besonders an trüben Tagen sei das Erlebnis eine farbenfrohe Flucht aus dem Alltag – für Kinder genauso wie für Erwachsene.