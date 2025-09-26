Skip to content
Region auswählen:
/ ©IKONO
Schlechtwetter-Geheimtipp für Groß und Klein: IKONO auf der Mahü
IKONO, ein interaktiver Erlebnisraum voller Kunst, Farbe, Illusion und Staunen.
Wien / 6. Bezirk
26/09/2025
Museum

Schlechtwetter-Geheimtipp für Groß und Klein: IKONO auf der Mahü

Regen, Wind und grauer Himmel statt Sonne und blauer Himmel – der heurige Herbst zeigt sich von seiner wechselhaften Seite. Doch Wien bietet kreative Alternativen.

von Andrea Lautmann
1 Minute Lesezeit(110 Wörter)

Schlechtwetter-Geheimtipp etabliert: IKONO, ein interaktiver Erlebnisraum voller Kunst, Farbe, Illusion und Staunen auf Österreichs größter Einkaufsmeile der Mariahilfer Straße (Mahü).

Kreatives Abenteuer für alle Sinne

Bei IKONO geht es nicht ums passive Anschauen, sondern ums Mitmachen, Erleben und Staunen. Die Besucher erwarten Spiegelwelten, Farbträume und multisensorische Räume, die zum kreativen Ausprobieren einladen.

Mehr als nur ein Museum

„Es ist kein klassisches Museum, sondern ein Ort für Perspektivwechsel“, so ein Ikono-Mitarbeiter zu 5 Minuten. Besonders an trüben Tagen sei das Erlebnis eine farbenfrohe Flucht aus dem Alltag – für Kinder genauso wie für Erwachsene.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: