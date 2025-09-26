Glanzvoller Neustart: Wiener Rathauskeller nach Renovierung eröffnet

Der Wiener Rathauskeller ist umfassend renoviert worden. Die 1899 eröffnete Gaststätte ist unter anderem für ihre opulent gestalteten Speise- und Veranstaltungssäle bekannt. Die Revitalisierung erfolgte in enger Abstimmung mit der Stadt, teilte der Betreiber Gourmet am Freitag, dem 26. Oktober, mit. Die Arbeiten fanden großteils bei laufendem Betrieb statt. Im Fokus standen dabei der Eingangsbereich oder auch die historischen Innenräume wie der Grinzinger Keller, Rittersaal und Salon Ziehrer. Im Grinzinger Keller wurden etwa neue Luster nach Originalvorlagen und Sessel mit dem Stadtwappen nach historischen Bildquellen maßgefertigt. Insgesamt wurden 4.750 Quadratmeter Wand- und Deckenflächen gestrichen. Der besondere Charakter jedes Raumes sei berücksichtigt worden, wurde versichert.

Moderne Technik hielt Einzug

Parallel dazu wurde die Infrastruktur auf den aktuellen Stand gebracht: Im Backoffice-Bereich wurden LED-Lampen installiert. Ein neu installierter Treppenlift ermöglicht nun zudem einen barrierefreien Zugang von der Felberstraße aus. „Unser Ziel war es, die ursprüngliche Atmosphäre und den historischen Charme des Wiener Rathauskellers zu bewahren und gleichzeitig eine moderne Ausstattung und Technik zu integrieren“, hob Gourmet-Geschäftsführer Herbert Fuchs hervor. Auch Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) stattete dem renovierten Rathauskeller bereits einen Besuch ab. „Nach der umfassenden Sanierung der Natursteinfassade des Wiener Rathauses, die wir im Vorjahr abschließen konnten, präsentiert sich nun auch der Wiener Rathauskeller frisch renoviert. Das Resultat der behutsamen Renovierungsarbeiten ist wirklich beeindruckend und wurde nun rechtzeitig zum 200. Geburtstag von Friedrich von Schmidt, dem Architekten des Wiener Rathauses, fertiggestellt.“

Trumps Mar-a-Lago vom selben Architekten

Für die Ausstattung der Restauranträumlichkeiten zeichnete Schmidt nicht verantwortlich. Die künstlerische Ausgestaltung der Lokalität wurde von Joseph Urban vorgenommen. Der Wiener Architekt setzte seine Karriere später in den USA fort. Dort gestaltete er unter anderem die prominente Ferienresidenz Mar-a-Lago in Florida, die sich seit den 1980er-Jahren im Besitz des nunmehrigen US-Präsidenten Donald Trump befindet.