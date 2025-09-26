Wien schlägt Zürich: Platz 7 unter den besten Städten für Zwischenstopps

Die Bundeshauptstadt Wien zählt laut einer neuen Studie zu den zehn besten Städten der Welt für Zwischenstopps. Gute Erreichbarkeit, kurze Wege und leistbare Preise machen die Stadt zum perfekten Layover-Ziel.

Der Stephansdom "Steffl" ist eines der Wahrzeichen Wiens. Nicht nur bei Touristen sehr beliebt.

Wer auf Reisen einen kurzen Aufenthalt in einer neuen Stadt einplant, sollte Wien künftig ganz oben auf die Liste setzen. Laut einer neuen internationalen Analyse des Versicherungsanbieters AllClear zählt Wien zu den Top 10 Städten der Welt für Layovers – und belegt Platz 7 von 80 bewerteten Verkehrsknotenpunkten.

Kaffeehaus statt Wartehalle Wien ist mehr als nur ein schneller Zwischenstopp: Die Stadt lädt zum Spazieren, Entdecken und Genießen ein. Wer 6 bis 24 Stunden Aufenthalt hat, kann: Im Café Central eine Melange trinken Am Stephansdom innehalten

Durch die Innere Stadt flanieren

Ein Museum besuchen oder den Naschmarkt erkunden All das, ohne Stress – denn Wiens Zentrum ist in rund 20 Minuten vom Flughafen erreichbar.

Studie bewertet Komfort, Preis & Erreichbarkeit

Die Untersuchung vergleicht über 80 internationale Städte anhand relevanter Kriterien wie: Fußgängerfreundlichkeit

Kosten für Hotel & Tagesausgaben

Anbindung an den Flughafen

Sehenswürdigkeiten im Zentrum

Anzahl der Weiterflugziele Wien punktet mit kurzer Anreise und fairen Preisen.

Frankfurt auf Platz 1 – USA oft am Ende

Frankfurt führt das Ranking mit 78,3 Punkten an, gefolgt von Doha (75,4) und Atlanta (74,5). Überraschend schlecht schneiden viele US-Städte ab: Unter den Schlusslichtern finden sich etwa Los Angeles, Houston und Orlando – zu teuer, zu weit entfernt, zu wenig fußgängerfreundlich.

Fazit: Zwischenlandung mit Mehrwert

Für alle, die auf der Durchreise nicht nur Zeit verlieren, sondern gewinnen möchten, ist Wien ein echter Geheimtipp. Die Stadt bietet Kultur, Kulinarik und Komfort – perfekt für einen Layover, der in Erinnerung bleibt.

Top 10 Städte für Zwischenstopps laut AllClear (Auswahl): Frankfurt am Main Doha Atlanta Kopenhagen Dublin Amsterdam Wien Seoul Helsinki Zürich

