Jazz Gitti auf Platz 4: Rapid-Hymne stürmt die iTunes-Charts

Mit ihrer Rapid-Hymne „Rapid, was war i ohne di“ landet Jazz Gitt einen iTunes-Hit: Platz 4 der Charts – und damit vor Stars wie Josh, Pizzera & Jaus oder Chris Steger. Die Fans feiern den neuen Austro-Pop-Hit.

Der SK Rapid hat nicht nur auf dem Rasen treue Fans – auch musikalisch schlägt das grün-weiße Herz höher: Jazz Gitti, Musikerin und langjährige Rapid-Anhängerin, sorgt mit ihrem Song „Rapid, was war i ohne di“ aktuell für Furore in den iTunes-Charts.

Platz 4: Jazz Gitti überholt Josh & Co

Der Song erreicht aktuell Platz 4 der iTunes-Charts in Österreich – und das als höchstplatzierte Austro-Pop-Künstlerin. Damit lässt Jazz Gitti sogar etablierte Größen wie Josh (Platz 11), Pizzera & Jaus (Platz 13) und Chris Steger (Platz 15) hinter sich. Ein echtes Ausrufezeichen in der heimischen Musikszene.

Eine Hymne aus Leidenschaft

Jazz Gitti beschreibt den Song als „Liebeserklärung an den Verein und seine Fans“. Die zentrale Zeile „Rapid, was war i ohne di“ bringt ihre tiefe Verbundenheit zur grün-weißen Fußballkultur auf den Punkt – und trifft auch emotional den Nerv der Rapid-Community.

Live-Auftritt im Allianz Stadion?

In sozialen Netzwerken wird der Song begeistert gefeiert. Fanclubs, Familien und Follower teilen die grün-weiße Hymne – und der Ruf nach einem Live-Auftritt im Allianz Stadion wird immer lauter.

Austro-Pop mit Stadionpotenzial

Mit dem Mix aus Stadionflair, Emotion und moderner Austro-Pop-Produktion schafft Jazz Gitti einen Track, der nicht nur Fans von Rapid, sondern auch Musikliebhaber begeistert – und das ganz ohne Major-Label im Rücken.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.09.2025 um 14:07 Uhr aktualisiert