Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage Canva/5 Minuten
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Baustelle.
Arbeiten auf der A 23 Wiener Südosttangente am Wochenende.
A 23
26/09/2025
Am Wochenende

Arbeiten auf der A 23 Wiener Südosttangente sorgen für Sperren

An diesem Wochenende finden notwendige Sanierungsarbeiten auf der A 23 Wiener Südosttangente zwischen dem Knoten Kaisermühlen und der Anschlussstelle Handelskai statt.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(125 Wörter)

Konkret wird ab heute Abend, Freitag, 26. September 2025, 22 Uhr, bis Montag, 29. September, 5 Uhr früh, am Knoten Kaisermühlen die Auffahrt auf die A 22 Donauuferautobahn Richtung Süden aus Richtung Ölhafen kommend gesperrt, lokale Umleitungen sind eingerichtet. Die Auffahrt in Richtung Stockerau ist möglich. Im gleichen Zeitraum wird auch die Auffahrt auf die A 23 Richtung Süden aus der Richtung Ölhafen kommend gesperrt. Ebenfalls gesperrt werden einzelne Fahrspuren auf der A 23 im Bereich der Anschlussstelle Handelskai und dem Knoten Kaisermühlen, zwischen Freitag, 26. September, 22 Uhr und Montag, 5 Uhr früh. Mindestens eine Fahrspur bleibt aber immer für den Verkehr geöffnet. Dies betrifft sowohl die Fahrtrichtung Inzersdorf als auch die Fahrtrichtung Kaisermühlen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: