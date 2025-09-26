Arbeiten auf der A 23 Wiener Südosttangente sorgen für Sperren

Konkret wird ab heute Abend, Freitag, 26. September 2025, 22 Uhr, bis Montag, 29. September, 5 Uhr früh, am Knoten Kaisermühlen die Auffahrt auf die A 22 Donauuferautobahn Richtung Süden aus Richtung Ölhafen kommend gesperrt, lokale Umleitungen sind eingerichtet. Die Auffahrt in Richtung Stockerau ist möglich. Im gleichen Zeitraum wird auch die Auffahrt auf die A 23 Richtung Süden aus der Richtung Ölhafen kommend gesperrt. Ebenfalls gesperrt werden einzelne Fahrspuren auf der A 23 im Bereich der Anschlussstelle Handelskai und dem Knoten Kaisermühlen, zwischen Freitag, 26. September, 22 Uhr und Montag, 5 Uhr früh. Mindestens eine Fahrspur bleibt aber immer für den Verkehr geöffnet. Dies betrifft sowohl die Fahrtrichtung Inzersdorf als auch die Fahrtrichtung Kaisermühlen.