Neuer städtischer Kindergarten eröffnet im Frühjahr 2026 in Wien

Der neue Standort soll das Bildungs- und Betreuungsangebot im Bezirk Neubau stärken. Die Anmeldung für einen Platz im neuen Kindergarten ist ab sofort möglich.

Auf dem Areal des ehemaligen Sophienspitals entsteht bis 2025/2026 das neue Stadtquartier „sophie7“ – das größte innerstädtische Stadtentwicklungsprojekt innerhalb des Wiener Gürtels. Ein zentraler Bestandteil dieser Entwicklung ist der neue städtische Kindergarten mit sieben Gruppen, der im Frühjahr 2026 eröffnet wird. Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling sowie Bezirksvorsteher Markus Reiter besuchten die Baustelle und informierten sich über den Baufortschritt. Beide zeigten sich beeindruckt von der hohen Qualität des künftigen Standorts.

Anmeldung ab sofort möglich

Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling sagt dazu: „Im Kindergarten bekommen unsere Jüngsten das Rüstzeug für die weitere Bildungslaufbahn und erlernen die Grundlagen für das Zusammenleben in der Gesellschaft. Daher freue ich mich, dass das neue Stadtquartier ‚sophie7‘ Familien neben vielen anderen Angeboten auch einen Kindergarten als erste Bildungseinrichtung bietet.“ Bezirksvorsteher Markus Reiter unterstrich die Bedeutung des Projekts für den Bezirk: „Ein langjähriges Entwicklungsprojekt steht kurz vor dem Abschluss. Der neue Kindergarten ist ein wichtiger Baustein in einem vielfältigen Angebot für Familien in Neubau. Mein Dank gilt allen Beteiligten für die hervorragende Zusammenarbeit – insbesondere der WBV-GPA als Projektentwicklerin. Wir freuen uns schon heute auf die Eröffnung 2026.“ Die Anmeldung für einen Platz im neuen Kindergarten ist ab sofort möglich.