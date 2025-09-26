„Grausam ausgesetzt“: Zahl der Fundtiere in Wien stark gestiegen

Zahl der Fundtiere in Wien ist stark gestiegen: Von Anfang Juni bis Mitte September 2025 hat das TierQuarTier insgesamt 950 Tiere aufgenommen. Viele von ihnen schwer verletzt oder auf grausame Art und Weise ausgesetzt.

Die Sommermonate zählen traditionell zu den intensivsten Zeiten für das TierQuarTier Wien. Auch heuer zeigt sich wieder ein trauriges Bild: Zahlreiche Hunde, Katzen und Kleintiere mussten von der Tierrettung der Stadt Wien geholt und anschließend ins TierQuarTier gebracht werden . Viele von ihnen in einem schlechten gesundheitlichen Zustand, schwer verletzt oder auf grausame Art und Weise ausgesetzt.

Von Juni bis September 950 Tiere aufgenommen

Von Anfang Juni bis Mitte September 2025 hat das TierQuarTier insgesamt 950 Tiere aufgenommen. Die Bilanz im Detail: Über 200 Hunde, davon 105 Fundtiere – 59 von ihnen konnten wieder zu ihren Besitzern zurückkehren, der Rest sucht nun nach einem neuen, liebevollen Zuhause. Mehr als 600 Katzen, davon über 470 Fundtiere – nur 120 wurden von ihren Haltern wieder abgeholt. 100 Kleintiere, davon ist lediglich ein einziges von den Besitzer:innen retour genommen worden.

„Ein Haustier bedeutet Verantwortung für viele Jahre“

„Die Zahlen zeigen deutlich, dass viele Tiere oft herrenlos bleiben und nicht mehr abgeholt werden. Viele von ihnen kommen in sehr kritischem Zustand zu uns. Unterernährt, stark verletzt oder krank. Gerade in den Sommermonaten ist das für unser Team eine enorme Herausforderung“, erklärt TierQuarTier-Betriebsleiter Thomas Benda. Neben der medizinischen Versorgung und Pflege durch das Team des TierQuarTiers gilt es auch, die Tiere langfristig in ein gutes Zuhause zu vermitteln. Darüber hinaus betont das TierQuarTier Wien, wie wichtig eine wohlüberlegte Entscheidung vor der Anschaffung eines Tieres ist: „Ein Haustier bedeutet Verantwortung für viele Jahre. Wer sich ein Tier ins Leben holt, übernimmt eine große Verpflichtung – emotional wie auch finanziell. Bitte überlegen Sie sich diesen Schritt sehr gut, um späteres Leid und Aussetzungen zu verhindern.“ Die Vielzahl an Tieren, die nicht von ihren Besitzern abgeholt wird, führt zudem zu sehr hohen Kosten für das TierQuarTier Wien. Jede medizinische Behandlung, Versorgung und Unterbringung wird damit ausschließlich vom Tierheim getragen.