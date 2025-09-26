Zwischen Sonne und Wolken: So wird das Wetter in Wien am Samstag

Nach frühem Hochnebel setzt sich am Vormittag die Sonne durch, ehe am späten Nachmittag wieder dichtere Wolken aufziehen. Die Temperaturen erreichen bis zu 18 Grad.

„In der Früh hält sich zunächst noch hochnebelartige Bewölkung, ehe diese am Vormittag auflockert und die Sonne zum Vorschein kommt. Erst am späteren Nachmittag zeigen sich dann wieder vermehrt dichtere Wolken“, sagt die GeoSphere das Wetter für Samstag voraus. Der Wind soll schwach bis mäßig aus Südost wehen. Die Frühtemperaturen betragen rund 11 Grad, die Tageshöchsttemperaturen liegen am Samstag bei rund 18 Grad.

