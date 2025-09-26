Rapid II holt auswärts beim FAC den ersten Saison-Sieg

Nach dem starken 2:2-Remis gegen die Admira vergangene Woche wollten die Hütteldorfer an diese Leistung anknüpfen, um endlich den ersten Saison-Sieg einzufahren. Dazu schickte Cheftrainer Jürgen Kerber bis auf die Torhüterposition, wo diesmal Laurenz Orgler anstelle von Benjamin Göschl zwischen den Pfosten stand, die exakt gleiche Startelf aufs Feld wie letzten Freitag gegen die Südstädter. Am Ende konnten sich die Jung-Rapidler mit 1:0 durchsetzen und feierten den lang ersehnten ersten Saison-Sieg. Einen vollständigen Spielbericht findest du hier.

Eckdaten ADMIRAL 2. Liga, 8. Runde: FAC Wien – SK Rapid II 0:1 (0:1)

FAC-Platz; Freitag, 26. September 2025 Torfolge: 0:1 Szladits (17.); SK Rapid II spielte mit: Orgler – Stehrer, Brunnhofer, Velimirovic ©, Schöller (71. Hadzimuratovic), Roka – Szladits, Music (61. Mankan), Thiero (46. Badarneh) – Haidara (90. Nunoo), Berger (61. Strunz); Ersatz: Haas, Strunz, Mankan, Badarneh, Nunoo, Hadzimuratovic, Mahiya