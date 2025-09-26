Skip to content
. Nach dem starken 2:2-Remis gegen die Admira vergangene Woche wollten die Hütteldorfer an diese Leistung anknüpfen, um endlich den ersten Saison-Sieg einzufahren.
Wien
26/09/2025
1:0

Rapid II holt auswärts beim FAC den ersten Saison-Sieg

n der 8. Runde der ADMIRAL 2. Liga ging es für die grün-weißen Youngsters auswärts in Floridsdorf gegen den FAC.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(94 Wörter)

Nach dem starken 2:2-Remis gegen die Admira vergangene Woche wollten die Hütteldorfer an diese Leistung anknüpfen, um endlich den ersten Saison-Sieg einzufahren. Dazu schickte Cheftrainer Jürgen Kerber bis auf die Torhüterposition, wo diesmal Laurenz Orgler anstelle von Benjamin Göschl zwischen den Pfosten stand, die exakt gleiche Startelf aufs Feld wie letzten Freitag gegen die Südstädter. Am Ende konnten sich die Jung-Rapidler mit 1:0 durchsetzen und feierten den lang ersehnten ersten Saison-Sieg. Einen vollständigen Spielbericht findest du hier.

Eckdaten

ADMIRAL 2. Liga, 8. Runde: FAC Wien – SK Rapid II 0:1 (0:1)
FAC-Platz; Freitag, 26. September 2025

Torfolge: 0:1 Szladits (17.);

SK Rapid II spielte mit: Orgler – Stehrer, Brunnhofer, Velimirovic ©, Schöller (71. Hadzimuratovic), Roka – Szladits, Music (61. Mankan), Thiero (46. Badarneh) – Haidara (90. Nunoo), Berger (61. Strunz);

Ersatz: Haas, Strunz, Mankan, Badarneh, Nunoo, Hadzimuratovic, Mahiya

