Darum bekommen Wiener am 4. Oktober eine Warnung aufs Handy
Am Samstag, dem 4. Oktober, findet der österreichweite Zivilschutz-Probealarm statt. Neben den Sirenen wird in Wien auch das Handy-Warnsystem AT-Alert ausgelöst.
Am Samstag, dem 4. Oktober 2025, heulen zwischen 12 und 12.45 Uhr in ganz Österreich die Sirenen – auch in Wien. Zusätzlich dazu werden die Menschen in der Bundeshauptstadt heuer wieder eine Warnmeldung direkt aufs Handy bekommen. Grund dafür ist das System AT-Alert, das seit 2023 fixer Bestandteil des Probealarms ist.
Was bedeutet AT-Alert?
AT-Alert ist das österreichweite Handy-Warnsystem, das Warnmeldungen anonym an alle Mobiltelefone im betroffenen Gebiet schickt. Auch in Wien werden daher alle Handys automatisch eine Meldung erhalten. Eine Registrierung oder App ist nicht nötig.
Hast du einmal einen AT-Alert bekommen?
Warum das Handy laut wird
Die höchste Warnstufe – der sogenannte Notfallalarm – ist auf jedem modernen Smartphone automatisch aktiviert und kann nicht ausgeschaltet werden. Das bedeutet: Auch Handys, die auf stumm gestellt sind, geben am 4. Oktober einen lauten Signalton von sich. Wichtig: Es handelt sich dabei nicht um einen Ernstfall, sondern nur um den jährlichen Zivilschutz-Test. Mit dem Probealarm will das Innenministerium sicherstellen, dass im Notfall alle Warnkanäle zuverlässig funktionieren – von den Sirenen bis zu den Handys. Gleichzeitig soll die Bevölkerung mit den unterschiedlichen Sirenensignalen vertraut gemacht werden.
Warum dieser Alarm wichtig ist
Das System AT-Alert wurde 2023 eingeführt und ist seitdem fixer Bestandteil der öffentlichen Warnungen. Es basiert auf der Cell Broadcast-Technologie, die es Behörden ermöglicht, Nachrichten direkt an alle Handys in einem betroffenen Gebiet zu senden – anonym und ohne Registrierung. So werden auch Urlauber automatisch gewarnt, wenn sie sich gerade in Österreich aufhalten.
Häufig gestellte Fragen:
Am Samstag, 4. Oktober 2025, zwischen 12 und 13 Uhr.
In ganz Österreich – alle rund 8.000 Sirenen heulen, zusätzlich erfolgt eine AT-Alert-Warnmeldung aufs Handy.
Ein Handy-Warnsystem, das Warnmeldungen anonym und ohne Registrierung direkt auf Mobiltelefone im betroffenen Gebiet schickt.
Nein. AT-Alert ist automatisch in modernen Handys integriert (Android ab Version 11, iOS ab 17.4).
Die höchste Warnstufe, der Notfallalarm, ist immer eingeschaltet und lässt sich nicht deaktivieren. Er ertönt auch bei stumm geschaltetem Handy.
Damit die Bevölkerung die Sirenensignale kennt und die Technik im Ernstfall verlässlich funktioniert.