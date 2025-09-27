Darum bekommen Wiener am 4. Oktober eine Warnung aufs Handy

Am Samstag, dem 4. Oktober, findet der österreichweite Zivilschutz-Probealarm statt. Neben den Sirenen wird in Wien auch das Handy-Warnsystem AT-Alert ausgelöst.

Am Samstag, dem 4. Oktober 2025, heulen zwischen 12 und 12.45 Uhr in ganz Österreich die Sirenen – auch in Wien. Zusätzlich dazu werden die Menschen in der Bundeshauptstadt heuer wieder eine Warnmeldung direkt aufs Handy bekommen. Grund dafür ist das System AT-Alert, das seit 2023 fixer Bestandteil des Probealarms ist.

Was bedeutet AT-Alert?

AT-Alert ist das österreichweite Handy-Warnsystem, das Warnmeldungen anonym an alle Mobiltelefone im betroffenen Gebiet schickt. Auch in Wien werden daher alle Handys automatisch eine Meldung erhalten. Eine Registrierung oder App ist nicht nötig.

Warum das Handy laut wird

Die höchste Warnstufe – der sogenannte Notfallalarm – ist auf jedem modernen Smartphone automatisch aktiviert und kann nicht ausgeschaltet werden. Das bedeutet: Auch Handys, die auf stumm gestellt sind, geben am 4. Oktober einen lauten Signalton von sich. Wichtig: Es handelt sich dabei nicht um einen Ernstfall, sondern nur um den jährlichen Zivilschutz-Test. Mit dem Probealarm will das Innenministerium sicherstellen, dass im Notfall alle Warnkanäle zuverlässig funktionieren – von den Sirenen bis zu den Handys. Gleichzeitig soll die Bevölkerung mit den unterschiedlichen Sirenensignalen vertraut gemacht werden.

Warum dieser Alarm wichtig ist

Das System AT-Alert wurde 2023 eingeführt und ist seitdem fixer Bestandteil der öffentlichen Warnungen. Es basiert auf der Cell Broadcast-Technologie, die es Behörden ermöglicht, Nachrichten direkt an alle Handys in einem betroffenen Gebiet zu senden – anonym und ohne Registrierung. So werden auch Urlauber automatisch gewarnt, wenn sie sich gerade in Österreich aufhalten.