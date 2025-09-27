Messer-Attacke in Wien: 31-Jähriger nach Schlägerei festgenommen

In der Wiener Innenstadt eskalierte ein Raufhandel: Ein 31-Jähriger fuchtelte mit einem Messer, mehrere Personen wurden verletzt. Die Polizei griff sofort ein und nahm den Mann fest.

In den frühen Morgenstunden des 26. September 2025 kam es in der Seitenstettengasse im 1. Bezirk zu einer gefährlichen Auseinandersetzung. Gegen 3 Uhr früh wurde die Polizei wegen eines Raufhandels alarmiert. Als die Beamten eintrafen, flüchteten mehrere Beteiligte. Doch ein Mann stach besonders hervor: Er hielt ein Messer in der Hand und führte damit Stichbewegungen aus.

Polizei stoppte die Eskalation

Die Situation hätte rasch lebensgefährlich werden können. Doch die Polizisten reagierten sofort. Sie forderten den Mann auf, die Waffe fallen zu lassen und er gehorchte. „Er ließ das Messer fallen und wurde umgehend festgenommen“, heißt es im Polizeibericht. Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen 31-jährigen österreichischen Staatsbürger. Doch nicht nur andere, auch er selbst trug Verletzungen davon: Er erlitt Schläge im Gesichtsbereich. Insgesamt wurden mehrere Personen verletzt, alle Beteiligten müssen sich nun wegen gegenseitiger Körperverletzung verantworten. Der Festgenommene wurde noch in der Nacht einvernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien kam er in eine Justizanstalt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.09.2025 um 11:31 Uhr aktualisiert