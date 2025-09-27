Skip to content
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Haupteingang vom Wiener Hauptbahnhof.
Ein 38-Jähriger wurde nach einer Attacke auf einen Polizisten bei der Polizeiinspektion am Wiener Hauptbahnhof festgenommen
10. Bezirk/Wien
27/09/2025
Hauptbahnhof

Mann macht „wirre Angaben“, dann folgt Schlag ins Gesicht

Ein 38-Jähriger ging Freitagmittag, 26. September 2025 auf einen Polizisten in Wien los. Er wurde festgenommen und in einem Spital untergebracht.

von Elisa Auer
1 Minute Lesezeit(78 Wörter)

Ein 38-jähriger Mann erschien am Freitagvormittag in der Polizeiinspektion am Hauptbahnhof und machte dort wirre Angaben. In weiterer Folge verhielt er sich zunehmend aggressiv und schlug einem Polizisten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der Beamte wurde dabei leicht verletzt. Der 38-Jährige wurde festgenommen. Nach einer amtsärztlichen Begutachtung wurde die Festnahme aufgehoben und der Mann aufgrund seines psychischen Zustandes gemäß dem Unterbringungsgesetz in ein Spital gebracht.

