Mann macht „wirre Angaben“, dann folgt Schlag ins Gesicht

Ein 38-jähriger Mann erschien am Freitagvormittag in der Polizeiinspektion am Hauptbahnhof und machte dort wirre Angaben. In weiterer Folge verhielt er sich zunehmend aggressiv und schlug einem Polizisten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der Beamte wurde dabei leicht verletzt. Der 38-Jährige wurde festgenommen. Nach einer amtsärztlichen Begutachtung wurde die Festnahme aufgehoben und der Mann aufgrund seines psychischen Zustandes gemäß dem Unterbringungsgesetz in ein Spital gebracht.