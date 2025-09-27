Auto gestohlen: Teenager liefern sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Mehrere Teenager lieferten sich am Freitag in Wien-Donaustadt eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Den Wagen haben sie am Vortag im Bezirk Leopoldstadt gestohlen.

Beamte der Polizeiinspektion Rudolf-Nurejew-Promenade wurden am Freitagmittag alarmiert. Der Grund: Ein Teenager fuhr mit einem vollbesetzten Wagen durch Wien-Donaustadt. Dabei legte er eine aggressive Fahrweise an den Tag. Die Polizisten hatten das betreffende Fahrzeug rasch lokalisiert. Doch als sie den noch minderjährigen Lenker zum Anhalten aufforderten, beschleunigte dieser. Sofort nahmen sie die Verfolgung auf. „Am Handelskai im Bezirk Leopoldstadt konnte der Wagen schließlich gestoppt werden“, so die Exekutive. Zuvor sei jedoch ein geparktes Fahrzeug touchiert worden.

Alle Insassen minderjährig

Alle sechs Insassen flüchteten. Nur vier konnten angehalten werden. Es handelte sich um sechs Burschen zwischen 12 und 15 Jahren. Weitere Erhebungen ergaben, dass sie den Wagen am Vortag im Bezirk Leopoldstadt gestohlen hatten. „Das Fahrzeug dürfte unversperrt gewesen sein, der Schlüssel befand sich im Inneren“, so die Beamten weiter. Zudem stellten die Polizisten fest, dass die Jugendlichen während ihrer Fahrt zweimal getankt hatten, ohne zu

bezahlen.

PKW-Einbrüche und Diebstähle nachgewiesen

Ein 14-Jähriger gestand zudem mehrere Pkw-Einbrüche in Wien und Niederösterreich. Bei den Jugendlichen wurde außerdem Diebesgut sichergestellt, darunter Kleidung, Taschen und Dokumente. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 14-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. Der 15-Jährige wurde in die Justizanstalt gebracht. Zu einem ähnlichen Vorfall kam es erst wenige Tage zuvor in Eferding. Mehr dazu unter: Teenager klauen Auto – Verfolgungsjagd endet nach Warnschüssen am Acker

