/ ©BMI/Maria Rennhofer-Elbe
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Festnahme.
Ein Seriendieb wurde in Wien geschnappt.
Wien/7. Bezirk
27/09/2025
Einsatz

Seriendieb scheitert erneut: Festnahme in Wiener Geschäft

Ein 26-jähriger somalischer Staatsangehöriger soll Freitagmittag versucht haben, in einem Geschäft im 7. Bezirk mehrere Kleidungsstücke zu stehlen. Der Mann riss die Etiketten ab und zog die Kleidung an.

von Amélie Meier
1 Minute Lesezeit(50 Wörter)

Ein Ladendetektiv hielt ihn an und verständigte die Polizei. Beamte der Polizeiinspektion Kandlgasse nahmen den 26-Jährigen fest. Ermittlungen ergaben, dass er bereits wegen zahlreicher Ladendiebstähle amtsbekannt ist. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann in eine Justizanstalt gebracht.

