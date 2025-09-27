Seriendieb scheitert erneut: Festnahme in Wiener Geschäft

Ein 26-jähriger somalischer Staatsangehöriger soll Freitagmittag versucht haben, in einem Geschäft im 7. Bezirk mehrere Kleidungsstücke zu stehlen. Der Mann riss die Etiketten ab und zog die Kleidung an.

Ein Ladendetektiv hielt ihn an und verständigte die Polizei. Beamte der Polizeiinspektion Kandlgasse nahmen den 26-Jährigen fest. Ermittlungen ergaben, dass er bereits wegen zahlreicher Ladendiebstähle amtsbekannt ist. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann in eine Justizanstalt gebracht.