„Nur während Ladevorgang“: Zusatztafel rettet Mann nicht vor Strafe

Ein Mann stellte seinen Wagen am Wiener Ring viereinhalb Stunden lang an einer E-Ladestation ab. Dafür bekam er eine Verwaltungsstrafe und ging dagegen vor Gericht.

Ein Mann stellte sein E-Auto am Wiener Ring zu lange zum Laden ab und bekam eine Strafe.

Ein Mann stellte sein E-Auto am Wiener Ring zu lange zum Laden ab und bekam eine Strafe.

Der Fahrer hatte sein Auto um 11.17 Uhr in einer „Halten und Parken verboten“-Zone angeschlossen. Das war erlaubt, weil eine Zusatztafel das Parken „während des Ladevorgangs“ freigibt.

Auto war innerhalb kürzester Zeit vollgeladen

Doch laut Wien Energie war das Auto schon um 12.21 Uhr voll geladen. Der Fahrer kam aber erst um 15.49 Uhr zurück und zog den Stecker. Ein Vertreter von Wien Energie erklärte vor Gericht, dass es eine App gibt, die bei Ladeende eine Nachricht schickt.

Geldstrafen bis zu 726 Euro

Das Gesetz ist in solchen Fällen eindeutig: In einer „Halten und Parken verboten“-Zone darf nur während des Ladevorgangs geparkt werden. Wer länger bleibt, begeht eine Verwaltungsübertretung. Dafür drohen Geldstrafen von bis zu 726 Euro. Die Zusatztafel „ausgenommen Kraftfahrzeuge mit Elektromotor während des Ladevorgangs“ half dem E-Auto-Besitzer nicht. Der Ladevorgang war nämlich schon drei Stunden vorbei, als er sein Auto entfernte.

Strafe bleibt aufrecht

Der Mann konnte auch keine Beweise vorlegen, dass es ihm nicht möglich gewesen wäre, rechtzeitig zurückzukommen. Die Strafe bleibt daher aufrecht. Er muss neben 78 Euro Geldstrafe auch 15,60 Euro Verfahrenskosten zahlen, berichtet die Krone. Eine Revision beim Verwaltungsgerichtshof wurde nicht zugelassen.