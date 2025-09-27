Journalist und Autor Georg Stefan Troller ist tot

Große Trauer um Georg Stefan Troller. Der gebürtige Wiener ist kürzlich im Alter von 103 Jahren in Paris verstorben, wie mehrere Medien am Samstag berichten. Troller war als Schriftsteller, Journalist, Autor, Regisseur und Dokumentarfilmer tätig.

Georg Stefan Troller im Alter von 103 Jahren verstorben

Am 10. Dezember 1921 wurde Troller in Wien als Sohn einer jüdischen Pelzhändlerfamilie geboren. Im Jahr 1938 flüchtete seine Familie vor den Nazis in die Tschechoslowakei, dann nach Frankreich und schließlich in die USA, wo er später zum Militärdienst eingezogen wurde. Als Soldat der US-Armee war er an der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau beteiligt und fungierte zudem als Übersetzer bei Verhören deutscher Kriegsgefangener. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nahm Troller in den USA ein Studium der Theaterwissenschaft auf. 1950 führte ihn ein Stipendium an die Sorbonne nach Paris, wo er schließlich seine Laufbahn als Kulturkorrespondent und Fernsehreporter begann.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.09.2025 um 13:31 Uhr aktualisiert