Auktion für den guten Zweck: Alabatrikot & Co. erwarten euch

A wie Auktion; oder A wie Alaba. Beides passt zu einer Online-Charity-Auktion, bei der am 9. Oktober der Hammer fällt. Im Rahmen der Auktion versteigert der Verein SPRINGBOARD gemeinsam mit dem Unterstützer Dorotheum signierte Trikots und Wimpel aus dem Profi-Fußball. Die Namen und Vereine können sich sehen lassen!

Der Verein hilft Bedürftigen

Seit 2015 unterstützt der Verein SPRINGBOARD junge Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund, Jugendliche aus finanziell schwachen Familien sowie Menschen mit Behinderungen dabei, ihren Weg in Ausbildung, Beruf und Gesellschaft zu finden. Der Verein hat sich einem klaren Ziel verschrieben: Chancengleichheit, Inklusion und gesellschaftliche Teilhabe aktiv und nachhaltig zu fördern. Diese Idee wird vor allem dort gehört, wo Vielfalt einfach dazu gehört, nämlich „auf dem Platz“ bzw. im Profi-Fußball. Im Laufe der letzten Monate erhielt der Verein von Sammlern und Klubs tolle Stücke samt Unterschriften. Diese kommen nun unter den Hammer. Der gesamte Erlös fließt zu 100 % direkt in die laufenden Projekte des Vereins SPRINGBOARD.

Das sind die derzeitigen Projekte: „ Springboard “ vermittelt Praktika, Lehrstellen, Jobs und vergibt Stipendien.

vermittelt Praktika, Lehrstellen, Jobs und vergibt Stipendien. „Go Digital!“ ermöglicht digitale Teilhabe durch Vergabe von Laptops und Finanzierung der digitalen Kurse an Wiener Schulen.

ermöglicht digitale Teilhabe durch Vergabe von Laptops und Finanzierung der digitalen Kurse an Wiener Schulen. „KULTurgut“ fördert soziale und kulturelle Integration mit kostenfreien Kultur- und Sporterlebnissen.

Gesamterlös fließt in die Angebote

Alle Projekte des Vereins sind niederschwellig, unbürokratisch und für Teilnehmende kostenlos. Der gesamte Auktionserlös fließt zu 100 Prozent in diese Angebote und schafft jungen Menschen eine faire Chance auf Zukunft. So fördert man Bildungsgerechtigkeit, Eigenständigkeit und gesellschaftliche Teilhabe – besonders für jene, die oft übersehen werden. Auch das Dorotheum ist ein wichtiger Partner. Die Auktion wird vom Dorotheum im Namen und auf Rechnung (Vermittlung) von SPRINGBOARD durchgeführt. Dadurch entsteht eine direkte Geschäftsbeziehung zwischen dem Verein Springboard und dem Käufer. Somit fallen keine Gebühren oder Zuschläge an.