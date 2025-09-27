Skip to content
Markus Figl wurde zum ÖVP Wien Landesparteiobmann gewählt.
Wien
27/09/2025
Wahl

Markus Figl mit 86,1 Prozent zum Landesparteiobmann der ÖVP gewählt

Markus Figl, wurde vom 38. ordentlichen Landesparteitag der Wiener Volkspartei mit 86,1 Prozent zum neuen Landesparteiobmann gewählt.

„Ich danke für dieses Votum. Ich sehe dieses Ergebnis als klaren Auftrag, mit voller Energie für unsere Volkspartei und insbesondere für unsere Stadt zu arbeiten. Danke für das Vertrauen – Dieses Ergebnis ist unser Startsignal – jetzt gilt es, gemeinsam anzupacken.“

Das sind die Stellvertreter

Als Stellvertreterinnen und Stellvertreter des Landesparteiobmanns wurden Gemeinderätin Elisabeth Olischar mit 84,7 Prozent, die Hietzinger Bezirksvorsteherin Johanna Zinkl mit 88,3 Prozent sowie der Döblinger Bezirksvorsteher Daniel Resch mit 85,8 Prozent gewählt. Der Landesfinanzreferent Wolfgang Ulm wurde mit 94,9 Prozent im Amt bestätigt. Markus Figl zeigte sich nach seiner Wahl zuversichtlich: „Dieses Ergebnis ist ein klares Signal des Vertrauens und gleichzeitig ein Auftrag, die Wiener Volkspartei gemeinsam mit unserem Team weiterzuentwickeln. Mit voller Energie starten wir in diese neue Etappe für unsere Stadt und unsere Bewegung.“

