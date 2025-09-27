Wolken über Wien: So wird das Sonntagswetter

Am Sonntag, 28. September, ziehen einige Wolken über Wien. Die Sonne zeigt sich ein wenig, aber es kann auch wieder regnen.

Wiederholt ziehen Wolkenfelder über die Stadt hinweg und die Sonne zeigt sich allenfalls kurzzeitig. „In der ersten Tageshälfte ist es meist trocken, ab der Mittagszeit ist der ein oder andere Regenschauer möglich. Der Wind weht schwach bis mäßig aus nördlichen Richtungen“, wissen die Wetterexperten der GeoSphere Austria. Die Frühtemperaturen liegen um 11 Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei rund 17 Grad.