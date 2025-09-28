Wien Derby: Wer wird es gewinnen?

Fußballfest in Wien: Am heutigen Sonntag findet das 347. Wiener Derby statt. Die Austria spielt dabei auswärts bei Rapid Wien.

Erstmals seit langer Zeit spielt SK Rapid zu Hause gegen die Austria das Wiener Derby als Tabellenführer. Rapid hat unter Trainer Peter Stöger einen starken Start in die Liga hingelegt: Mit 17 Punkten aus sieben Spielen ist es der beste Saisonbeginn seit 1974/75. Die letzte Niederlage kassierte Rapid am 21. August bei Györ in der Qualifikation zur UEFA Conference League.

Letztes Mal gewann Rapid

Die Austria liegt derzeit auf Platz sieben mit zehn Punkten. In den letzten Spielen gewannen sie dreimal, unter anderem gegen Sturm Graz, und gehen daher in guter Form ins Derby. Beim letzten Aufeinandertreffen siegte Rapid 3:0 – das war der erste Sieg von Rapid im neuen Allianz Stadion gegen die Austria.

Derby auch im Free-TV

Das Derby ist auch im Free-TV zu sehen – erstmals seit dem 1. Oktober 2023. Am Sonntag, den 28. September, wird das Spiel ab 16.35 Uhr live auf ORF1 übertragen. Kommentatoren sind Daniel Warmuth und Roman Mählich, die Analyse übernehmen Rainer Pariasek, Michael Liendl und Helge Payer.