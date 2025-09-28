Wetter in Wien: Die Temperaturen sinken

Heute, Sonntag, ziehen in Wien ein paar Quellwolken durch, die den ein oder anderen Regen mitbringen. Tageshöchsttemperaturen sind um die 18 Grad.

Der Herbst in Wien ist da. Wolken am Himmel bringen ein paar Regentropfen am Sonntag mit sich. Doch wie wird die kommende Woche aus Wettersicht?

Der Wochenstart in Wien

Tagsüber zeigen sich nach einem sonnigen Start in den Montag Quellwolken, meist ohne Regen. Der Wind weht im Osten auflebend und kühl aus nördlichen Richtungen. Frühtemperaturen sind bei 9 Grad, Tageshöchsttemperaturen werden um die 15 Grad erwartet. Am Dienstag gibt es weniger Wolken und die Regenwahrscheinlichkeit ist niedrig. Der Wind weht schwach aus nördlichen Richtungen. In der Früh wird es schon kühler, hier werden 5 bis 8 Grad erwartet, tagsüber klettert das Thermometer auf circa 15 Grad.

Wochenmitte in Wien

„Kühl und wechselnd bewölkt, mit einzelnen Regenschauern durchsetzt, verläuft der Mittwoch in Wien. Mäßiger Wind bläst aus nördlichen Richtungen. Frühtemperaturen um 6, Tageshöchsttemperaturen kaum über 12 Grad“, wissen die Wetterexperten der GeoSphere Austria. Der Tag verläuft wechselnd bewölkt und unbeständig, zwischendurch scheint immer wieder die Sonne. Am Nachmittag nimmt die Schauerneigung deutlich zu. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord. Frühtemperaturen um 6 Grad, Tageshöchstwerte 13 oder 14 Grad.