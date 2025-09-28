Skip to content
Niederösterreich
28/09/2025
Unfall

Hubschrauber im Einsatz: 12-Jähriger bei Radunfall schwer verletzt

Gestern, 27. September, wurde ein 12-Jähriger bei einem Radunfall schwer verletzt. Er wurde von dem Notarzthubschrauber in die Klinik Donaustadt geflogen.

von Amélie Meier
Ein 12-Jähriger aus dem Bezirk Bruck an der Leitha fuhr am 27. September 2025 mit einem Mountainbike auf dem Scheiterberg im Gemeindegebiet von Mannersdorf am Leithagebirge, Bezirk Bruck an der Leitha. Dann geschah das Unglück.

Notarzthubschrauber im Einsatz

Gegen 15.10 Uhr fuhr er vom Scheiterberg auf der ehemaligen Skipiste talwärts. Bei der Abfahrt dürfte er bei der Landung nach dem Sprung über einen Hügel die Kontrolle über das Fahrrad verloren haben und kam zu Sturz. Der 12-Jährige wurde schwer verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 in die Klinik Donaustadt geflogen.

