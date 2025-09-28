Mit Schreckschusspistole: 50-Jähriger bedroht Gäste in Wien

In Wien-Innere Stadt kam es in der Nacht auf Samstag zu einem gefährlichen Zwischenfall: Ein 50-jähriger Mann zog in einem Lokal eine täuschend echte Schreckschusspistole und bedrohte Gäste. Die Polizei nahm ihn fest.

In den frühen Morgenstunden des 27. September gegen 1.15 Uhr sorgte ein alkoholisierter 50-jähriger Mann aus der Russischen Föderation für Aufregung in einem Lokal der Wiener Innenstadt. Ohne erkennbares Motiv zog er plötzlich eine täuschend echt aussehende Schreckschusspistole und richtete sie auf zwei Gäste im Alter von 29 und 38 Jahren. Dabei murmelte er laut Polizeiangaben unverständliche Worte. Die beiden Männer blieben unverletzt, doch die Situation war für alle Anwesenden hochgefährlich und beängstigend.

Angestellter reagierte

Ein Mitarbeiter des Lokals bemerkte die gefährliche Szene sofort. Er wählte den Polizeinotruf und alarmierte die Einsatzkräfte. Beamte des Stadtpolizeikommandos Innere Stadt, unterstützt von der WEGA und der Polizeidiensthundeeinheit, stellten den Verdächtigen wenig später vor dem Lokal. Bei der Durchsuchung fanden sie nicht nur die Schreckschusspistole, sondern auch zwei Messer. Der 50-Jährige wurde noch vor Ort festgenommen.

Täter ohne Erinnerung

In der anschließenden Vernehmung gab der Mann an, dass er sich an den Vorfall nicht erinnern könne. Ob Alkohol oder andere Einflüsse eine Rolle spielten, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Für die anwesenden Gäste und die Polizei bleibt die Frage, wie unvorhersehbar ein solcher Angriff enden könnte, besonders da die Waffe täuschend echt aussah. Die Staatsanwaltschaft Wien entschied, den Mann auf freiem Fuß anzuzeigen. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.09.2025 um 11:28 Uhr aktualisiert