Auto kracht in Streifenwagen: Vier Verletzte

Bei einem Autotreffen in Wien Döbling gab es in der Nacht auf Sonntag einen Unfall. Ein Mercedes Fahrer krachte in einen Streifenwagen.

Gestern, Samstagabend, gab es in Wien Döbling ein Autotreffen – und einen Unfall. Ein Mercedesfahrer fuhr aus der dortigen Tankstelle raus und krachte in einen Streifenwagen.

Polizisten waren mit Blaulicht unterwegs

Der Mercedesfahrer hatte beim Verlassen der Tankstelle den herankommenden Polizeiwagen wohl übersehen. Die Beamten waren mit Blaulicht unterwegs. Sie verfolgten gerade einen Raser. Dann kam es zu dem Unfall. Polizeipressesprecher Markus Dittrich bestätigt den Unfall auf Anfrage von 5 Minuten: „Es gab vier Verletzte, drei davon Polizisten“.

Drei Polizisten ins Krankenhaus gebracht

Die drei Polizisten wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb vor Ort. Der genaue Unfallvorhergang wird noch geprüft.