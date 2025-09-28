Mann bedroht Ehefrau mit Küchenmesser: Sie will aber nicht aussagen

Samstagmittag ging bei der Wiener Polizei ein Notruf ein. Eine Frau gab an, dass sie von ihrem Ehemann mit einem Küchenmesser bedroht wurde.

Eine 48-jährige Frau wählte am Samstagmittag den Polizeinotruf, nachdem ihr 45-jähriger Ehemann sie mit einem Küchenmesser bedroht haben soll. Sie konnte in ein Zimmer flüchten und so den Notruf absetzen.

WEGA und Polizisten im Einsatz

Polizisten der Polizeiinspektion Nußdorfer Platz trafen rasch ein und nahmen den Tatverdächtigen mit Unterstützung der WEGA fest. Das Messer wurde sichergestellt. Bei der Vernehmung zeigte sich der 45-Jährige nicht geständig. Die Ehefrau machte von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Gegen den Mann wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien erfolgte die Anzeige auf freiem Fuß.