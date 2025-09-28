Skip to content
Eine Reinigungskraft soll in Wien immer wieder Hotelgäste bestohlen haben.
Wien/1. Bezirk
28/09/2025
Festnahme

Reinigungskraft stahl in Hotelzimmern: 40.000 Euro Schaden

Durch umfangreiche Ermittlungen ist es Polizisten des Kriminalreferats Innere Stadt gelungen, eine 39-jährige kambodschanische Staatsangehörige festzunehmen. Sie soll Hotelgäste bestohlen haben.

von Amélie Meier
Die Frau steht im Verdacht, seit Anfang August als Reinigungskraft eines Hotels in der Innenstadt wiederholt Wertgegenstände aus Zimmern gestohlen zu haben. Bislang konnten ihr fünf Taten nachgewiesen werden. Die Schadenssumme beläuft sich auf mindestens 40.000 Euro. Ermittler gehen davon aus, dass weitere nicht angezeigte Fälle hinzukommen könnten.

Motiv: Zahnbehandlungen waren teuer

Bei einer Durchsuchung der Wohnung der Verdächtigen stellten die Beamten umfangreiches Diebesgut sicher, darunter Bargeld in Höhe von rund 12.500 Euro in unterschiedlichen Währungen, hochwertige Uhren und zahlreiche Schmuckstücke. Die 39-Jährige zeigte sich bei ihrer Vernehmung teilweise geständig. Als Motiv gab die Frau an, Geld für eine zahnmedizinische Behandlung gebraucht zu haben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde sie in eine Justizanstalt gebracht.

