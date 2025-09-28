Junge (11) auf E-Scooter von Auto angefahren: Schwer verletzt

Gestern, 27. September, nachmittags, kam es in Niederösterreich zu einem schweren Unfall. Eine Autofahrerin erfasste einen 11-Jährigen auf einem E-Scooter.

Am 27. September 2025, gegen 15:55 Uhr, fuhr eine 21-jährige Frau aus dem Bezirk Bruck an der Leitha mit ihrem Auto im Stadtgebiet von Bruck an der Leitha auf dem Alten Hainburger Weg in Richtung Höfleiner Straße. Dabei stieß sie mit einem von rechts kommenden E-Scooter-Fahrer zusammen.

Bub wurde schwer verletzt

Der 11-Jährige aus dem Bezirk Neusiedl am See wollte mit dem E-Scooter den Alten Hainburger Weg unmittelbar vor einem dort abgestellten Kastenwagen überqueren, um auf die andere Fahrbahnseite zu gelangen. Er trug bei der Fahrt einen Helm. Der 11-Jährige wurde schwer verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 18 in die Klinik Donaustadt geflogen.