Klimateam unterwegs: Wiener wissen am besten, was gut für ihr Grätzl ist

Das Wiener Klimateam hat im September wieder gestartet und sie befinden uns mitten in der Ideen-Sammlung. Alle Wiener können noch bis zum 10. Oktober ihre Ideen für ein gutes Klima in der Josefstadt einbringen.

„Jede Idee ist willkommen“

„Egal wie klein oder groß die Idee ist – jede Idee, die das Klima und die Lebensqualität im Bezirk besser macht, ist willkommen“, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Die Wiener wissen am besten, was es bei ihnen im Grätzl für ein gutes Klima braucht. Deshalb sind wir auch in den Parks und öffentlichen Plätzen in den Bezirken unterwegs, um möglichst viele Menschen zum Einbringen ihrer Ideen zu aktivieren“, so der Stadtrat.

Klimateam ist unterwegs

Mit verschiedenen Formaten wie dem Klimateam-Cafè ist das Klima-Beteiligungsprojekt der Stadt Wien an unterschiedlichen Standorten unterwegs. In Parks, öffentlichen Plätzen oder am Würstelstand informiert das Team des Wiener Klimateams die Bevölkerung und lädt zum Austausch über das Klima im Bezirk ein. Interessierte können vor Ort auch direkt ihre Ideen einbringen. Gesucht werden Ideen zum Thema erneuerbare Energie im Stadtteil, den Stadtraum klimafit gestalten für alle, Kreislaufwirtschaft oder nachhaltige Mobilität. Ein weiteres Veranstaltungsformat ist der Klimateam-Talk: „Mit dem Klimateam-Talk schaffen wir eine Möglichkeit, mit den Bewohner*innen der Josefstadt direkt in den Austausch zu gehen und informieren, welche Vorschläge in welchen Handlungsfeldern eingebracht werden können. Ich freue mich sehr, über vielseitige Gespräche und Ideen für unseren Bezirk“, so Bezirksvorsteher Martin Fabisch.

Klimateam-Veranstaltungen in der Josefstadt Bis zum 10. Oktober finden noch einige Veranstaltungen in der Josefstadt statt. Unter anderem ist das Wiener Klimateam an folgenden Orten unterwegs: Klimateam-Café am Würstelstand Datum: 30. September 2025, 13 bis 17 Uhr, Ort: Pfeilgasse 1, 180 Wien Klimateam-Talk im Hamerlingpark mit Bezirksvorsteher Martin Fabisch Datum: 30. September 2025, 17 bis 19 Uhr Ort: Hamerlingpark Wiener Klimateam-Forum Josefstadt mit Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky und Bezirksvorsteher Martin Fabisch Datum: 8. Oktober 2025, 18 bis 20 Uhr Ort: 8., Sitzungssaal der Bezirksvorstehung, Schlesingerplatz 4 Details und Anmeldung: https://ticket.wien.gv.at/M20/bezirksforum8/

Zum Wiener Klimateam

Mit dem Wiener Klimateam beschreitet die Stadt Wien neue Wege der Beteiligung und Kooperation: Wiener können ihr Lebensumfeld direkt mitgestalten und ihre Ideen zusammen mit Politik und Verwaltung umsetzen. In den ersten drei Klimateam-Jahren wurden über 4.000 Ideen eingebracht. Wiener*innen und Expert*innen haben daraus gemeinsam 75 Projekte in neun Bezirken entwickelt. Eine große Bandbreite an Projekten ist bereits umgesetzt: Dazu zählen etwa die Umgestaltung des Vorplatzes der U3-Endstation Ottakring oder des Schlingermarkts, ein familienfreundlicher Naturlehrpfad, Fahrradreparatur-Angebote, Fassadenbegrünungen sowie Infoabende für Energiegemeinschaften.