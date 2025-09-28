Skip to content
Bei der Umfrage gaben 76 Prozent der Befragten an, dass sie für ein Fahrrad und E-Scooter Verbot in Fußgängerzonen in WIen sind.
Wien
28/09/2025
Umfrage

76 Prozent für Fahrrad- und E-Scooter-Verbot in der Fußgängerzone

Das Stadtfernsehen W24 hat gemeinsam mit dem IFDD – Institut für Demoskopie und Datenanalyse unter der Leitung von Christoph Haselmayer das aktuelle W24-Stadtbarometer durchgeführt.

Das Ergebnis: Ein Fahrverbot für Fahrräder und E-Scooter in der Begegnungszone/Fußgängerzone der Inneren Mariahilfer Straße stößt mit insgesamt 76 Prozent Zustimmung auf breite Akzeptanz. 1.000 Wiener wurden befragt.

Die wichtigsten Ergebnisse:

  • Fahrräder und E-Scooter:
    76 Prozent sprechen sich für ein Fahrverbot in der Begegnungszone und Fußgängerzone der Mariahilfer Straße aus.

  • Reisepläne in den Herbstferien:
    20 Prozent wollen verreisen.
    79 Prozent bleiben daheim.
    Von den Reisenden wollen 25 Prozent in Österreich bleiben, 72 Prozent ins Ausland fahren.

  • Grünflächen in der Stadt:
    86 Prozent begrüßen mehr Grün in dicht bebauten Bezirken.
    Ein Beispiel dafür ist der neue „Naschpark“ am ehemaligen Naschmarkt-Parkplatz.

  • Parteienpräferenz für Wien-Wahl (Landtag und Gemeinderat):
    37 Prozent: SPÖ
    23 Prozent: FPÖ
    16 Prozent: Grüne
    10 Prozent: NEOS
    8 Prozent: ÖVP
    4 Prozent: KPÖ
    2 Prozent: andere Parteien

  • Direktwahl Bürgermeister/in:
    48 Prozent würden Michael Ludwig (SPÖ) wählen.
    24 Prozent Dominik Nepp (FPÖ).
    15 Prozent Judith Pühringer (Grüne).
    Weitere Kandidaten liegen deutlich darunter.

    Das sagt der IFDO Chef

    IFDD-Chef Christoph Haselmayer: „Die SPÖ bleibt klar auf Platz eins, verliert aber leicht. Die FPÖ legt weiter zu und ist stabil auf Platz zwei. Die Grünen gewinnen etwas dazu, NEOS stagnieren, die ÖVP verliert leicht. Die KPÖ bleibt unter der Mandatsgrenze. Insgesamt zeigt sich: Kaum Reiselust in den Herbstferien, breite Zustimmung für mehr Grünflächen und klare Regeln auf der Mariahilfer Straße.“

    Über die Umfrage:

    • Befragte: 1.000 wahlberechtigte Wienerinnen und Wiener ab 16 Jahren

    • Methode: Online-Befragung (CAWI), gewichtet nach Geschlecht, Alter, Bildung und weiteren Faktoren

    • Schwankungsbreite: max. +/- 3,1

