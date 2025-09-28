Rettungseinsatz in Wien legt Bim-Verkehr lahm

Ein großes Aufgebot an Rettungskräften sorgt aktuell im Bereich Gußhausstraße für Aufsehen. In dem Bereich kommt es zu Verzögerungen.

Am Sonntagnachmittag kam es in Wien zu einem Rettungseinsatz.

„Die Linie D fährt derzeit nicht zwischen Börse und Schwarzenbergplatz“, teilen die Wiener Linien am Sonntagnachmittag mit. Grund dafür ist laut ersten Informationen ein Rettungseinsatz im Bereich der Gußhausstraße.

Zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz

„Die Bim steht, drei Rettungswagen sind im Einsatz“, berichtet ein Augenzeuge gegenüber 5 Minuten. Der genaue Unfallhergang und ob es Verletzte gibt, ist bislang noch nicht bekannt. In dem Bereich kommt es zu Verzögerungen. Die Lage scheint sich aber langsam zu beruhigen. „Die Störung dauert voraussichtlich noch bis 16.10 Uhr“, heißt es seitens der Wiener Linien.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.09.2025 um 16:06 Uhr aktualisiert