Austria gewinnt 347. Wiener Derby gegen Rapid

Im 347. Wiener Derby hat der FK Austria Wien den SK Rapid mit 1:3 geschlagen und den Hütteldorfern damit die erste Saisonniederlage in der Bundesliga bescherrt. Vor ausverkauftem Haus im Allianz Stadion erzielten Lee Tae Seok (24.), Abubakr Barry (49.) und Noah Botic (59.) am Sonntagabend die Tore für die Veilchen. Trotz Unterzahl ab der 74. Minute feierte Austria Wien den ersten Derbysieg in Hütteldorf seit Oktober 2022 und feierte gleichzeitig den vierten Bundesliga-Sieg in Folge. Mit diesem Erfolg klettert das Team auf den fünften Tabellenplatz der ADMIRAL Bundesliga.

FK Austria Wien feiert Derby-Sieg

Niederlage für SK Rapid

