Ein Bild auf 5min.at zeigt bewölktes Wetter in Wien.
Am Montag kommt es in Wien tagsüber immer wieder zu Wolken.
Wien
28/09/2025
Prognose

Wetter zum Wochenstart in Wien

Zu Wochenstart zeigen sich in Wien tagsüber immer wieder Wolken. Temperaturen von 15 Grad werden erwartet.

von Amélie Meier
„Tagsüber zeigen sich nach einem sonnigen Start in den Montag Quellwolken, zumeist ohne Niederschlag“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Der Wind weht im Osten auflebend und kühl aus nördlichen Richtungen. Frühtemperaturen werden um die 9 Grad erwartet, Tageshöchsttemperaturen sind bei 15 Grad.

