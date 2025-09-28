/ ©5 Minuten
Wetter zum Wochenstart in Wien
Zu Wochenstart zeigen sich in Wien tagsüber immer wieder Wolken. Temperaturen von 15 Grad werden erwartet.
„Tagsüber zeigen sich nach einem sonnigen Start in den Montag Quellwolken, zumeist ohne Niederschlag“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Der Wind weht im Osten auflebend und kühl aus nördlichen Richtungen. Frühtemperaturen werden um die 9 Grad erwartet, Tageshöchsttemperaturen sind bei 15 Grad.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.