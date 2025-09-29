Nightjet Verbindung Wien – Paris wird eingestellt

Ab Ende 2025 verlieren Bahnreisende zwei wichtige Nachtzugverbindungen nach Paris: Sowohl die Strecke von Wien als auch jene von Berlin wird eingestellt.

Die ÖBB bedauern, dass nach dem Rückzug der französischen Partner, die beiden Nachtzugverbindungen ab 14. Dezember 2025 nicht mehr angeboten werden können.

Die französiche SNCF Voyageurs wurde vom Verkehrsministerium in Paris informiert, dass die staatlichen Leistungsbestellungen für den Betrieb der Nachtzüge Wien – Paris und Berlin – Paris für das Jahr 2026 eingestellt werden.

ÖBB bedauern Einstellung der Nightjet Verbindungen

„Nachtzüge können heute nur mit Beteiligung internationaler Partner geführt werden. Die ÖBB bedauern, dass nach dem Rückzug der französischen Partner, die beiden Nachtzugverbindungen ab 14. Dezember 2025 nicht mehr angeboten werden können“, heißt es dazu in einer Aussendung von den Österreichischen Bundesbahnen. Der Nightjet Wien – Brüssel bleibt auch 2026 im Angebot und wird weiterhin dreimal wöchentlich bedient.

Investitionen in Nachtzugverkehr

Die ÖBB bleiben der größte Anbieter von Nachtzügen in Europa – zum Beispiel von Wien nach Amsterdam oder von München nach Rom. Mit zukünftig 24 modernen Nightjets der neuen Generation wird auch weiterhin in den Nachtzugverkehr investiert und mehr Kapazität auf den bestehenden Verbindungen angeboten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.09.2025 um 14:12 Uhr aktualisiert