Fahrzeugabnahme droht: Polizei erwischt mehrere Temposünder

Bei Schwerpunktkontrollen auf Wiens Autobahnen stoppten Beamte der Landesverkehrsabteilung drei extreme Raserei-Fälle. Mobile Radarmessungen deckten Geschwindigkeiten von bis zu 192 km/h auf.

Durch Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien konnten drei erhebliche Geschwindigkeitsüberschreitungen im Zuge eines Schwerpunktes gemessen werden. Die Feststellung der Geschwindigkeitsübertretungen erfolgte mittels mobilem Radarmessfahrzeug. Um 00.20 Uhr konnte im Bereich der A2 Richtung stadtauswärts ein Fahrzeug mit 159 km/h statt den erlaubten 80 km/h gemessen werden. Im Bereich der A2, ebenso Fahrtrichtung stadtauswärts, konnte ein PKW um 20.33 Uhr mit 165 km/h anstatt den erlaubten 80 km/h gemessen werden. Und ein weiteres Fahrzeug wurde um 21.40 Uhr auf der Donauuferautobahn mit 192 km/h gemessen. Den Lenkern drohen Führerscheinentzugsverfahren und eine allfällige Beschlagnahme der Fahrzeuge.

