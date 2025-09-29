Skip to content
/ ©LPD Wien
Polizei entdeckt riesige Cannabisplantage: 1860 Pflanzen sichergestellt
Im Zuge einer angeordneten Hausdurchsuchung konnte in dem Gebäude 2,8 Kilogramm Marihuana sowie rund 1860 Cannabispflanzen sichergestellt werden.
Wien
29/09/2025
Suchmittelmilieu

Erfolg für das Wiener Landeskriminalamt: In Floridsdorf nahmen Ermittler drei Männer aus dem Suchtmittelmilieu fest. In einem leerstehenden Gebäude stießen sie dabei auf eine Cannabisplantage mit fast 1900 Pflanzen.

von Anja Mandler
Beamten des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Nord, Ermittlungsbereich Suchmittel -Gruppe Lochmahr, ist es nach intensiver Ermittlungsarbeit gelungen drei serbische Staatsangehörige aus dem Suchmittelmilieu festzunehmen. Der 26-Jährige, der 33-Jährige und der 34-Jährige konnten am 27. September 2025 in einem leerstehenden Gebäude in Wien Floridsdorf angetroffen werden.

1860 Cannabispflanzen sichergestellt

Im Zuge einer angeordneten Hausdurchsuchung konnte in dem Gebäude 2,8 Kilogramm Marihuana sowie rund 1860 Cannabispflanzen sichergestellt werden. Die drei Tatverdächtigen verweigerten die Aussage. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde die Männer in eine Justizanstalt gebracht.

Das Bild auf 5min.at zeigt sichergestellte Drogen.
©LPD Wien
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.09.2025 um 13:07 Uhr aktualisiert
