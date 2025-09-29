Schwer verletzt: Nachbarn retten Frau aus brennender Wohnung

Eine 59-jährige Frau wurde von Nachbarn aus ihrer brennenden Wohnung gerettet und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Fünf weitere Bewohner wurden leicht verletzt, die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Die 59-Jährige wurde durch die Berufsrettung Wien versorgt und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Gestern Abend, 28. September, kam es in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Wien-Penzing zu einem Brand. Die 59-jährige Bewohnerin konnte durch Nachbarn aus der Wohnung gerettet werden. Durch die Berufsfeuerwehr Wien konnte der Brand zügig gelöscht werden.

59-Jähriger schwer verletzt

Die 59-Jährige wurde durch die Berufsrettung Wien notfall- medizinisch erstversorgt und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Weitere fünf Hausbewohner wurden durch den Rettungsdienst versorgt und in häusliche Pflege entlassen.

Ermittlungen laufen

Durch die Brandgruppe des Landeskriminalamtes Wien wurden die Ermittlungen übernommen. Laut derzeitigen Ermittlungs- stand kann Fremdverschulden ausgeschlossen werden.