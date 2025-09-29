Schuss bei Verfolgungsjagd abgegeben: Einbrecher gefasst

Einbruch in Favoriten: Ein 32-Jähriger flüchtete zunächst aus einem Geschäftslokal, konnte aber nach einer Verfolgungsjagd festgenommen werden. Dabei wurde ein Schreckschuss abgegeben. Verletzt wurde niemand.

In der Nacht auf Montag, 29. September, wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten zu einem Geschäftslokal gerufen. Laut dem Besitzer soll es zu einen Einbruch gekommen sein. Als die Bezirkskräfte sowie Beamte der Bereitschaftseinheit Wien an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, bemerkten diese die aufgebrochene Eingangstüre des Lokals.

Schuss bei Verfolgungsjagd

Im Innenbereich befand sich eine unbekannte Person, die beim Anblick der Beamten die Flucht ergriff. Der Tatverdächtige schlug mit einem Brecheisen die Glastüre des Hintereinganges ein und flüchtete. Die Polizisten nahmen die Verfolgung zu Fuß auf. Im Zuge dieser wurde durch einen Beamten ein Schreckschuss in weiches Erdreich abgegeben. Dabei wurden weder Personen verletzt noch Sachen beschädigt.

32-Jähriger festgenommen

Im Bereich der Dampfgasse gelang es den Polizisten den 32-Jährigen einzuholen und anzuhalten. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Bei einer Personsdurchsuchung konnte eine geringe Menge Suchtmittel vorgefunden werden. Das mitgeführte Brecheisen wurde sichergestellt. Der Tatverdächtige befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam.