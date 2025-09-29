Sprayer (19) nach Verfolgungsjagd festgenommen

In Strebersdorf wurde ein 19-jähriger Mann beim Sprayen von Waggons erwischt. Nach einer kurzen Flucht konnte er festgenommen werden, verletzt wurde niemand.

Durch einen Sicherheitsmitarbeiter eines Bahnhofgeländes wurde gestern Mittag, 28. September, ein Mann bemerkt, wie dieser abgestellte Waggons besprüht haben soll. Die alarmierten Kräfte konnten den vorerst Unbekannten bei den Zügen auf frischer Tat ertappen. Jedoch ergriff er beim Anblick der Polizisten die Flucht.

19-Jähriger festgenommen

Im Zuge der Verfolgung wurde durch einen der Beamten ein Schreckschuss in weiches Erdreich abgegeben, dabei wurden weder Personen verletzt noch Sachen beschädigt. Der Tatverdächtige flüchtete, umfangreiche Fahndungsmaßnahmen verliefen jedoch negativ. Zwei Stunden nach dem Einsatz meldete der Sicherheitsmitarbeiter erneute die Sichtung einer Person an der selbigen Örtlichkeit. Sowohl Bezirkskräfte als auch Beamte der Polizeidiensthundeeinheit kamen zum Einsatz. Im Bereich Bahnhof Strebersdorf konnte der 19-jährig tschechische Staatsangehörige vorläufig festgenommen werden. An den Händen des Mannes befanden sich Lackrückstände. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tat- verdächtige auf freiem Fuß angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.09.2025 um 14:26 Uhr aktualisiert