Superhelden-Alarm am AKH: WEGA-Beamte seilen sich für kranke Kinder ab

Bereits zum siebten Mal verwandelte die Wiener Polizei ihre Beamten in berühmte Comic-Helden. Mitglieder der Spezialeinheit WEGA und eine Polizistin tauschten ihre Uniformen gegen die Kostüme von Batman, Spiderman, Thor, Iron Man und Wonder Woman, um die Kinder der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde des AKH Wien zu überraschen. Der Einsatz begann spektakulär: Captain America und Superman wurden von einer Pilotin mit dem Polizeihubschrauber auf dem Dach der Klinik abgesetzt. Anschließend seilten sich die sieben Superhelden unter musikalischer Untermalung der Polizeimusik an den Fenstern der Kinderstationen vorbei ab, während die Patienten sehnsüchtig auf ihre Ankunft warteten.

Geschenke der Kinderpolizei

Am Boden nahmen die kleinen „wahren Heldinnen und Helden des Alltags“ gemeinsam mit ihren Familien und dem Klinikpersonal Geschenke von der Kinderpolizei entgegen. Danach besuchten die Superhelden jene Kinder direkt auf ihren Stationen, die ihr Bett nicht verlassen konnten. Bundesminister für Inneres Gerhard Karner dankte der Wiener Polizei für die Aktion: „Es gibt nichts Schöneres, als Kinder, die es aufgrund ihrer Krankheit schon in jungen Jahren so schwer haben, glücklich zu machen.“ Auch Landespolizeipräsident in Wien Gerhard Pürstl betonte, dass die Polizei damit nicht nur für Sicherheit, sondern auch für Zuversicht und Menschlichkeit stehe. Die Leiterin der Kinderklinik, Susanne Greber-Platzer, hob hervor, dass die positive Kraft der Superhelden den Kindern helfen könne, ihre Erkrankung anzunehmen und ihre Behandlung zu meistern. Die Genesung wird nun vielleicht von einem Polizei-Kuschelbären oder einem Polizeihubschrauber an der Seite begleitet.