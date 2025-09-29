Freundlicher Dienstag mit Sonne und Wolken in Wien

Am Dienstag zeigt sich das Wetter in Österreich von seiner freundlichen Seite. Immer wieder scheint die Sonne, nur zeitweise ziehen Wolken durch. Es bleibt trocken bei Höchstwerten um 14 Grad.

Sonne und Wolken wechseln sich ab, bei bis zu 14 Grad bleibt es am Dienstag trocken.

Am Dienstag zeigt sich das Wetter in Österreich überwiegend freundlich. „Die Sonne scheint über den Tag verteilt immer wieder, allerdings können zwischenzeitlich auch ein paar Wolkenfelder über den Himmel ziehen. Es bleibt dabei aber trocken“, so GeoSphere Austria. Der Wind weht nur schwach aus nördlichen Richtungen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei rund 14 Grad.